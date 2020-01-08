Nizip'te asayiş uygulaması
Gaziantep'in Nizip ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ilçe genelinde uygulama yaptı.
Yapılan uygulamada, 344 kişiyi sorgulayan ekipler, 45 aracı kontrol etti, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.