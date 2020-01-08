Nizip'te asayiş uygulaması
Haberler » Güncel » Nizip'te asayiş uygulaması - Haber

Nizip'te asayiş uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:00
Nizip'te asayiş uygulaması

'in ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Nizip İlçe ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ilçe genelinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, 344 kişiyi sorgulayan ekipler, 45 aracı kontrol etti, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler