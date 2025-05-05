Nisan ayı enflasyon verileri ile kira zammı artışı nasıl hesaplanır? Mayıs ayı kira artışı oranı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca kiracının ve ev sahibinin gündeminde yer alan Nisan ayı enflasyon verileri, kira kontratlarını yenileyecek taraflar için büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan bu veriler, her ayın başında bir önceki ayın fiyat değişimlerini ortaya koyarken, aynı zamanda kira artış oranlarını da şekillendiriyor. Peki, Nisan ayı enflasyon verileri ile kira zammı artışı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için yasal bir üst sınır teşkil eder. Örneğin, 2025 Nisan ayı için belirlenen kira artış oranı %51,26 olarak açıklanmıştır.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.