Nilüfer'in kırsal kalkınma çabalarına hibe desteği

BURSA (İHA) - Kırsal kalkınmayı ve kooperatifçiliği destekleyen Nilüfer Belediyesi önemli bir protokole ev sahipliği yaptı.

S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin soğuk hava deposu ile S.S. Çatalağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin süt işleme tesisi projeleri, IPARD-2 AB Kırsal Destekleme Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurulu (TKDK) aracılığıyla yatırım toplam tutarı 40 milyon TL'yi bulan iki proje, 20 milyon TL üzerinde hibe alacak. Hibe protokolü öncesi TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve iki kooperatifin temsilcileri Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Başkan Turgay Erdem ile bir araya geldi.

İki yıldır tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi üzerine projeler ürettiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer Belediyesi olarak çiftçi ve üreticimizin desteklenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte NİLKOOP ve Çatalağıl kooperatiflerimizi kurduk. Bunlarla ilgili projelerimizi yaparken Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurulu ve il koordinatörümüzden destek aldık. Her iki proje de Avrupa Birliği fonlarından kredi almaya hak kazandı. Hayata geçireceğimiz soğuk hava deposu ile çiftçilerimizin ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde korumalarını ve daha iyi fiyatlarla satmalarını sağlayan bir proje olacak. Diğer proje kapsamında ise süt üreticilerimizin sütlerini daha uygun olarak değerlendireceğimiz süt entegre tesisi kuruyoruz. Kısa zaman içinde hayata geçirip kırsaldaki üreticilerimizi refaha kavuşturmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç da Bursa'ya ilk kez bu kadar büyük bütçeli proje kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Araştırmalarımıza göre daha önce bu kadar büyük bütçeli bir proje hibe almaya hak kazanmamış. Çatalağıl ve NİLKOOP'un projeleri Türkiye ve Avrupa Birliği tarihindeki en büyük proje oldu. Bu projeyi Nilüfer ilçemize kazandırmaktan çok mutluyuz. Desteği olan herkese teşekkür ediyor, kutluyorum" şeklinde konuştu.

Çatalağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kennerman ile Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yumurtacı da projeler üzerinden hedeflerini dile getirerek, mutluluklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç, Çatalağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kennerman ile Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yumurtacı ve yönetim kurulu üyeleri protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından hibe sürecinde proje çalışmalarına emek verenlere teşekkür belgesi verildi. - BURSA