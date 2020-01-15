Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere tatil armağanı

15.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:03

Öğrenci dostu Nilüfer'de 17 Ocak'ta başlayacak ara tatilde öğrenciler ücretsiz sinema izleyip ve çok farklı atölyelere katılabilecek.



Nilüferli öğrenciler, 17 Ocak'ta başlayacak ara tatilde Nilüfer Belediyesi'nin tatil dönemine özel düzenleyeceği atölyelerden ücretsiz yararlanacak. Nilüfer Belediyesi 18-19 Ocak tarihlerinde Konak Kültürevi'nde "Zamanda Yolculuk" isimli sinema filminin gösterimini bütün öğrenciler için gerçekleştirecek. Film iki gün boyunca saat 15.00 ve 18.00'de ücretsiz olarak gösterime girecek.



Nilüfer Belediyesi ara tatilde 7-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz katılabilecekleri atölyeler de düzenleyecek.



Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Tatil Keyfi Nilüfer Müzelerinde" sloganıyla 25 Ocak Cumartesi günü ayraç atölyesi düzenleyecek. Atölye saat 10.00 ile 15.00 arasında 4 ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.



Üçevler Mahallesi'ndeki Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi'nde de ritim ve resim atölyeleri düzenlenecek. İsteyen öğrenciler atölyelere daha önceden kayıt yaptırarak katılabilecek.



Ritim atölyesi, 20, 22, 27 ve 29 Ocak günleri, resim atölyesi de 21,23, 28 ve 30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Atölyelere katılmak isteyen 7-15 yaş arasındaki öğrenciler Nilüfer Belediyesi'nin 441 16 29 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.



Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü de ara tatilde 8 yaş üzeri öğrenciler için özel etkinlikler düzenleyecek.



21 Ocak Salı günü Üçevler Kütüphanesi'nde drama atölyesi, 22 Ocak Çarşamba günü Misi Çocuk Kütüphanesi'nde drama atölyesi, 23 Ocak Perşembe Demirci Kütüphanesi'nde drama atölyesi, 28 Ocak Salı günü Üçevler Kütüphanesi'nde masal atölyesi, 29 Ocak Çarşamba günü Misi Çocuk Kütüphanesi'nde, Tülin Sadıkoğlu'nun katılımı ile "Tarihin Büyük Halkaları Atölyesi", 30 Ocak Perşembe günü de Demirci Kütüphanesi'nde masal atölyesi düzenlenecek. Atölyelerin tümü saat 14.00'te başlayacak.



Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de Kültür, Çalı, Hasanağa ve Büyükbalıklı Mahallesi'nde Kadın ve Çocuk Akademisi'nde tatil süresince çok sayıda atölye, film gösterimi düzenleyecek, ayrıca çocuklara yönelik Bursa içindeki müzelere gezileri düzenleyecek. Tatil süresince Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde de engellilerin kardeşlerine yönelik faaliyetler olacak. 8- 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkinliklerde her gün çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek ve geziler düzenlenecek.



Nilüfer Kent Tiyatrosu da Sihirli Keman isimli oyunu 18 ve 19 Ocak tarihlerinde çocuklar için ücretsiz sahneleyecek. Konak Kültürevi'ndeki oyun 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günleri saat 13.00'de çocuk izleyicilerle buluşacak.



Başkan Erdem'den çocuklara mesaj



Öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz yılın her günü çocuklarımızın sporla, sanatla iç içe olmaları, farklı alanlardaki ilgilerini keşfetmeleri ve iyi zaman geçirmeleri için çok sayıda faaliyet düzenliyoruz. Ara tatilde de çocuklarımıza yönelik daha kısa süreli çalışmalarımız olacak. Bütün çocuklarımızı bu ücretsiz etkinliklerimize davet ediyorum. İstiyoruz ki çocuklarımız eğlenirken güzel şeyler öğrensin, iyi zaman geçirsin. Umarım bütün çocuklarımız güzel bir tatil geçirirler ve yeni döneme enerji dolu başlarlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA