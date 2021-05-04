Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi

Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 12 Mart'ta bir kolejde kaçırılan öğrencilerin kurtarılması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 12 Mart'ta bir kolejde kaçırılan öğrencilerin kurtarılması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Kaçırılan öğrencilerin Kaduna eyaletinden başkent Abuja'ya gelen aileleri ile çok sayıda öğrenci, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclisin önüne kadar yürüdü.

Göstericilerin, "Çocuklarımızı geri getirin", "Öğrencilerimizi geri getirin", "Arkadaşlarımızı kurtarın" ve "Eğitim ve güvenlik bizim hakkımız" yazılı pankartlar taşıdığı gösteride, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öğrencilerin ailelerinden Khalid Waziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için sarf edilen çabalarda hiçbir ilerleme yaşanmadığını belirtti.

Hükümetin öğrencileri kurtarması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulan Waziri, "Bugün 55'nci gün ama hala hiçbir haber yok. Çocuklarımızın ne halde olduklarını bilmiyoruz. Biz de bu nedenle Abuja'ya geldik." dedi.

Saldırı sırasında kaçmayı başaran öğrencilerden Gaida Christiana, saldırı sırasında öğrencilerin silahlı kişilere yalvarmasına rağmen kurtulamadığını söyledi.

Christiana, arkadaşlarının ne durumda olduğunu düşünmek bile istemediğini belirterek, hükümete bir an önce öğrencileri kurtarması çağrısı yaptı.

12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 181 kişi kurtarılmıştı.

Kaduna Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, bu saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:51:16. #1.15#

title