Nijer'de silahlı kişiler 10 sivili öldürdü
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Nijer'de silahlı kişiler 10 sivili öldürdü

Nijer'de silahlı kişiler 10 sivili öldürdü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, motosikletli silahlı kişilerin, ülkenin batısında yer alan Tillaberi bölgesindeki Danga-Zouani ve Korombara köylerine saldırı düzenlediği kaydedildi.

Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, köylülere ait tahıl ambarlarının da yakıldığı belirtildi.

Nijer'in Tillaberi bölgesine 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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