Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız

Nihat Özdemir, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisinin de 6 yıldır jüri üyeliği yaptığını ifade eden Özdemir, "Dile kolay 68 yıllık bir organizasyon. İnşallah 100. yılını da görür bu yarışma. Bütün Türkiye'ye mal olan, herkesin gelip serbestçe oy kullandığı bir yarışma. Halkın, milletin istediği sporcular, yılın sporcuları olarak birçok dalda ödüllerini alıyor. Benim 6. jüri üyeliğim. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Biz de kimlerin aday olacağı konusunda düşündük ve şahsi olarak yılın antrenörü, yılın takımı ve yılın sporcusu konusunda fikirlerimi söyledim. Netice olarak kararı Türk halkı verecek ve mart, nisan ayı gibi kazananlar belli olacak. Sonrasında ödüllerini alarak taçlandıracaklar bunu. Geleneksel olarak bu yarışmanın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım teknik ekibinde yer alan Kenan Koçak'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.