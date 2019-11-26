Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:50
Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Merkeze bağlı Ağşaçar köyünde V.I. (65) ve E.I.(65), Ulukışla ilçesinde E.B. (39), kaldıkları evde sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA