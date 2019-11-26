Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Niğde'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:50
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Merkeze bağlı Ağşaçar köyünde V.I. (65) ve E.I.(65), ilçesinde E.B. (39), kaldıkları evde sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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