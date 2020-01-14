Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14.01.2020 05:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 05:34
Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

'nin ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat 'na ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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