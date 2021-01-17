Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
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Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

17.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:14
Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

NİĞDE'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandıMerkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı.

NİĞDE'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı

Merkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G'nin ruhsatlı tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Mücahid Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücahid Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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