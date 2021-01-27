Niğde'de fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplaması düştü (2)
27.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:00
KOPAN PARÇA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANINA DÜŞTÜAlpaslan Bulvarı'nda şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplamasından kopup yola savrulan parçanın seyir halindeki otomobilin yanına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KOPAN PARÇA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YANINA DÜŞTÜ
Alpaslan Bulvarı'nda şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın dış cephe kaplamasından kopup yola savrulan parçanın seyir halindeki otomobilin yanına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI