Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın desteklediği bir konsorsiyum tarafından alınmasının ligdeki dengeleri değiştireceğe benziyor.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın satışı, İngiltere'de spor gündeminin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Mike Ashley, 13 yıldır sahibi olduğu Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığında satmaya hazırlanıyor.

SELMAN LÜKS HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın desteklediği konsorsiyum, daha önce Manchester City'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışına da aracılık eden Amanda Staveley'in girişimleriyle Newcastle'ı alıyor.Muhammed bin Selman, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un 25 oğlundan 6.'sı. The Economist'e göre ise fiilen hükümdar olan babasının arkasındaki güç olarak lanse ediliyor. 34 yaşındaki prens, son yıllardaki lüks hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor.

SERVETİ 2.4 MİLYAR POUND

Muhammed bin Selman'ın servetinin yaklaşık olarak 2.4 milyar Pound olduğu belirtiliyor. 2015 yılında Yuri Shefler'in Serene isimli yatını tam 400 milyon Pound karşılığında satın almıştı. Hatta Bill Gates'in bu yatı, 1 hafta için 4 milyon pound ödeyerek kiraladığı belirtilmişti.Prensin 2015 yılında aldığı Paris'in batısındaki Chateau Louis XIV ise dünyanın en pahalı evi olarak tanımlanıyor. 57 dönümlük arsa üzerinde inşa edilen şato için 240 milyon pound ödediği belirtiliyor.

NEWCASTLE İLK 4 SIRA İÇİN İDDİALI OLABİLİR

Arap milyarderlerin İngiltere'den takım almalarına aracılık eden Staveley, 2008 yılında City'nin Abu Dabi merkezli satışından 10 milyon Sterlin kazanmıştı. Newcastle'ın tarihi satışı sonrası takımın eski oyuncularından Jermaine Jenas, Premier Lig'in yeni bir dev kazandığını belirtti. Eski futbolcu, bu anlaşmanın bir devrim yaratacağını ve Newcastle'ın ilk 4 sıranın en iddialı takımlarından biri olabileceğini belirtti.