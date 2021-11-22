New York eyalet meclisi, cinsel taciz konusunda eski vali Cuomo'yu haksız buldu

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden eski New York valisi Andrew Cuomo hakkında eyalet meclisi Adalet Komitesi tarafından martta başlatılan soruşturma sonucunda "güçlü kanıtlar" bulunduğu belirtildi.

Cuomo hakkında yaklaşık 200 şahidin dinlenmesi ve 600 bin sayfa belgenin incelenmesi sonucu tamamlandığı kaydedilen 46 sayfalık soruşturma raporu açıklandı.

Raporda, Cuomo'nun görevdeyken gücünü kötüye kullandığı bildirilerek, "Eski valinin cinsel tacizde bulunduğuna dair çok güçlü kanıtlar olduğu sonucuna vardık." ifadesi paylaşıldı

Söz konusu soruşturmayı başlatan New York Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie de rapor hakkında "Bu, New York tarihinde son derece üzücü bir bölüm." ifadesini kullandı.

Raporda ayrıca, Cuomo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bakımevlerindeki ölümler için "yeterince şeffaf" olmadığı ve yine salgın sırasında yazdığı kitabının tanıtımı için kamu kaynaklarını kullandığı sonucuna varıldığına dikkat çekildi.

Heastie, 12 Mart'ta Cuomo hakkında ortaya atılan 12 kadına cinsel tacizde bulunduğu yönündeki iddiaların New York Eyalet Meclisi Adalet Komitesi tarafından araştırılmasına karar vermişti.

Başından beri hakkında cinsel taciz suçlamalarını reddeden ancak baskılara dayanamayan Cuomo, 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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