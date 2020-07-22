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New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti

İspanyol futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve yıllarca Barcelona forması giyen David Villa'nın adı taciz skandalına karıştı. İspanyol futbolcunun, eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyere tacizde bulunduğu iddia edildi.

New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
22.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:31

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sahibi eski futbolcu David Villa, ses getiren bir skandalla gündeme geldi. Son olarak Japonya'da Vissel Kobe'de ter döken İspanyol eski milli oyuncunun ABD'de oynadığı sırada bir kulüp çalışanına tacizde bulunduğu iddia edildi.

O dönem New York City'de stajyer olarak görev alan Skyler adlı çalışan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Villa'nın kendisini taciz ettiğini açıkladı ve "New York City'de yaşadığım taciz o kadar kötüydü ki şu an profesyonel spor beni korkutuyor. Spor alanında kalmak bana korku veriyor. Tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıkları bu aşağılık şey hayallerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.

"ItsmeskylerB" kullanıcı adlı hesaptan atılan ve sosyal medyada gündem konusu olan diğer tweetler şu şekilde:

"Bu stajı bulduğumda hayatımın imkanını yakaladığımı zannetmiştim. Yaşadığım şey ise David Villa'nın her lanet günde bana dokunması oldu. Patronum ise bunun harika bir komedi malzemesi olduğunu düşünüyordu. Günün birinde hikayelerini yüksek bir sesle anlatan yeterince cesur kadınlar, benim kahramanlarım."

"Okşandığımı, dalga konusu olduğumu ya da arkadan dürtüldüğümü bilerek, bunu her gün apaçık belli etmiyormuşum gibi bir algının oluştuğu bir işte, ikide bir bana korkunç bir tutum sergilediğimi söylemeleri de komik bir durum."

New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti

4 SEZON OYNADI

Kariyerinde Sporting Gijon, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, Melbourne City ve Vissel Kobe'de de oynayan David Villa, Amerikan temsilcisinde 4 sezon oynadı.

2019/20 sezonunun Villa, MLS ekibi New York City ile 117 maça çıktı ve 77 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı'nda ise toplam 98 kez forma giyen oyuncu, bu maçlarda 59 gol kaydetti.

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