Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu
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Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu

28.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:46
Nevşehir'de yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şüphelinin evinde 34 sikke bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen zanlının evinde 34 sikke ele geçirildi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen zanlının evinde 34 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Siber Suçlar Bürosu ekipleri, amatör spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 34 sikke bulundu.

Gözaltına alınan M.Ö, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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