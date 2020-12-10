Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

10.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:03
Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında İ.Ç. yakalandı. İ.Ç.'nin yapılan üst aramasında 64,30 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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