Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini değerlendirerek, iki kişinin bulunduğu aracı Çavuşin köyünde durdurdu.

Şüpheli Ö.S. ile V.S'nin üzerinde 87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi Ş.Y'ye getirdiklerini belirtmeleri üzerine ekipler, bu kişiyi de ikametinde yakaladı. Ş.Y'nin evinde de alüminyum folyoya sarılı 12 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ali Palabıyık Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Armin Laschet Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:18:44. #1.11#