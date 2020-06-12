Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Yaşadığı birçok çarpıcı olayla gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatı dizi oluyor. Dünyaca ünlü dizi ve film platformları Netflix ile HBO, Nara'ya dizi için teklif yaparken projenin çekimleri Arjantin ve Avrupa'da olacak.

PSG forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hayatı dizi oluyor.

Arjantin'de yayın yapan Gente dergisine bir röportaj veren Nara, dünyaca ünlü dizi ve film platformu Netflix ve HBO'nun kendisine teklif yaptığını söyledi.

"HALA BİLMEDİKLERİ BİRÇOK ŞEY VAR"

"Bu hikayeye hayat vermenin olası durumlarını inceliyorum" diyen Wanda Nara, "Bu projeyle iki firma da çok ilgili. İnsanlar, benimle ilgili her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama yemin ederim, bilmedikleri birçok şey hala var. Projenin bir kısmının çekimi Arjantin'de, bir kısmı da Avrupa'da olacak" dedi.

"ÇOK SAYIDA BÖLÜM VE KARAKTER OLACAK"

Kendisini oynayacak oyuncunun kim olacağına dair bilgisi olmadığını söyleyen 33 yaşındaki Nara, "Senaryonun hazırlanmasına elbette ki ben de dahil olacağım. Eğer çekimler çocukluktan başlasaydı, tarihin en uzun yapımı olurdu. Şu anki dizide de çok sayıda bölüm ve karakter olacak" şeklinde konuştu.

Fransız ekibi PSG, Inter'den sezon başında kiraladıkları Wanda Nara'nın eşi Icardi'nin bonservisini 50+7 milyon euro karşılığında almıştı.