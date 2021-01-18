Neslihan Atagül'ün vedasından sonra yapım şirketinden ilk açıklama

Neslihan Atagül'ün hızla kilo kaybetmesi sonucu teşhis edilen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle başrolünü oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda edince, yapım şirketinden açıklama geldi. Star TV'de ekrana gelen projede, projenin yapım şirketi O3 Medya Instagram hesabından, "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz" açıklamasını kullandı.

Kaynak: Snob Magazin