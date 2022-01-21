Nergisler festivale hazırlanıyor

KARABURUN, İZMİR (İHA) - İzmir'in meşhur kokulu nergisleri, Karaburun Nergis Festivali'nde çiçekseverleri mest edecek. Vatandaşları festivale davet eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçen dönemde nergisleri vuran hastalığın bittiğini, Karaburun nergisinin eski kokusuna kavuştuğunu söyledi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 2 bin dekar alanda üretilen nergislerin hasat dönemi devam ederken, ilçede festival coşkusu da yaşanacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali'ne nergisseverleri davet etti. Başkan Erdoğan, "Geçmiş dönemlerde bölgemizdeki nergisleri hastalık vurmuştu. Nergisimiz azalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Mersin'e verdiğimiz nergis soğanlarını 2 yıldır çiftçilerimize dağıtıp hastalıktan sonra nergisin çoğaltılmasını sağladı. Şunu gördük ki; ilk yıl aynı Mersin'deki gibi nergiste koku yoktu. Ancak toprakla intibak sağladıktan sonra, yani 2 yıl sonra o bildiğimiz Karaburun nergisleri çıkmaya başladı. Karaburun nergisi görüntüsüne ve kokusuna kavuştu" dedi.

"Karaburun nergisi Mersin nergisinden farklı"

Geçen yıl pandemi nedeniyle festivale ara verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu yıl festivalimizi 3. kez düzenliyoruz. Bir önceki festivalimiz gerçek anlamda festival havasında geçti. Bugüne dek festivalimiz tek gün yapılıyordu ancak bu sefer 22-23 Ocak tarihlerinde tüm nergisseverleri Karaburun'a davet ediyoruz. Karaburun, nergisin anavatanıdır. Her ne kadar bu dönem Mersinde de yetişse de Karaburun nergisi oradaki nergisten farklıdır. Oradaki nergis buradan gitmiştir. Mersin nergisi ile Karaburun nergisi ayrılır. Mersin nergisi daha sarıdır ve kokmaz. Karaburun nergisi ise yoğun kokuludur. Bütün nergisseverleri bölgemize bekliyoruz ancak şunu da unutmasınlar; nergis doğada kendiliğinden yetişen bir çiçek değil. Bir emek karşılığında tarlaya dikiliyorlar. Bunların sahipleri var ve ondan kazandıkları para ile evlerini geçindiriyorlar. Bu bilinçle gelmelerini istiyoruz" diyerek nergislerin gelişigüzel koparılmaması gerektiğini söyledi.

Aşk ve güzellik çiçeği

Ağustos ayında sulandığı için "sulu" denilen nergisler yılbaşına yetiştirilirken, "kuru" olarak tabir edilen ve yağışlarla birlikte açan nergisler ise halen hasat ediliyor. Yoğun kokusu nedeniyle meşhur olan Karaburun nergislerinin demeti aralık ayında 60 liradan satılırken, bugünlerde 40 liraya satılıyor. Soğuğa karşı dayanıklı olan nergis çiçeği, aşk ve güzellik çiçeği olarak biliniyor. Güzel kokusundan ötürü insanları büyülediğine inanılan nergis çiçeği, saygı duyma anlamına da geldiğinden dolayı değer verilen kişilere hediye ediliyor. - İZMİR