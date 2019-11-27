Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı
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Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

Nepal'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

27.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:32
Nepal'de otobüs kazası: 18 ölü, 13 yaralı

'de bir yolcu otobüsünün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

, Arghakhanchi bölgesine bağlı Narpani köyünde, şoförünün araç kontrolünü kaybettiği otobüsün yoldan çıkarak yüzlerce metre yuvarlandığını açıkladı.

Kazada 7'si kadın 18 kişinin öldüğünü kaydeden polis, yaralı 13 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kurtarma çalışmalarına polis, asker ve köylülerin katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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