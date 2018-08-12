Nefes Kesen Maçta Atiker Konyaspor, Erzurumspor'u Devirdi: 3-2

Eto'o ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı oturtan Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında sahasında Süper Ligin yeni takımı Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında kakem Suat Arslanboğa Atiker Konyaspor lehine penaltı kararı verdi. Arslanboğa, VAR ile görüştükten sonra penaltı kararını değiştirmedi.Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu, Skubic'in penaltısını kurtardı.

22. dakikada Uğur Demirok'un golüyle Konyaspor, Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçti.

PENALTI İTİRAZLARI FAYDA ETMEDİ

Hakem Suat Arslanboğa, 28. dakikada tartışmalı bir pozisyonda Konyaspor'un penaltı itirazının ardından pozisyonu izledi. Pozisyonu inceleyen Arslanboğa, oyunun taçla devam etmesine karar verdi.

30. dakikada Yatabare'nin çok şık gol vuruşuyla Konyaspor, Erzurumspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Soyunma odasına 1 farkla girmek isteyen Erzurumspor, 39. dakikada Leo Schwechlen ile farkı ilk yarının skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SKOR 2-2'YE GELDİ, KONYA'YA 3 PUANI YATABARE GETİRDİ

Leo ile farkı 1'e indiren Erzurumspor, ikinci gol için ataklarını sıklaştırdı. Geçen sezon da kadroda bulunan Lokman Gör, skora eşitliği getiren golü 71. dakikada attı.

Skoru belirleyen gol ise Yatabare'den geldi. Takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü atan Yatabare, takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor sezona 3 puanla başlarken, ligin yeni ekibi Erzurumspor, Konya deplasmanından puansız döndü.