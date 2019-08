Nefes borusuna salatalık kaçan Medine hayatını kaybetti

19.08.2019 12:08

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde, 1 yaşındaki Medine Berra Can, annesinin verdiği salatalığı yerken, nefes borusuna kaçması sonucu boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Habiller Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye Can (25) kızı Medine Berra Can'a yemesi için salatalık verdi. Medine Berra, salatalığı yediği sırada iddiaya göre sebze nefes borsuna kaçtı. Nefes alamayan Medine Berra'nın durumunu fark eden ailesi bebeği, Güneysınır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Medine, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Huriye Can'ın ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çumra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Medine Berra Can'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Medine Berra Can, Habiller Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA