Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

03.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:43

Başarılı oyuncu, "Bir süredir evdeydim. Gözümde çapaklar çıktı. 4 ayrı doktora gittim. Sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alışveriş yapayım, hem de arkadaşlarımla bir araya geleyim istedim." açıklamasında bulundu.

'Nazar demeyelim'

Muhabirlerin, " Nazara mı geldiniz acaba?" sorusuna karşılık Çehre, "Yok nazar demeyelim. Malum mevsim geçişlerindeyiz. Ondan dolayı oldu demek daha doğru olur. " açıklamasında bulundu.



