NBA ne zamana başlıyor 2025-26?

Dünyanın en popüler basketbol ligi, bu yıl 80. sezonunu kutlayacak. NBA yönetimi, yeni sezon öncesi takvim detaylarını ve sezon içi turnuva planlarını da duyurdu. Takımlar, yaz dönemi boyunca kadrolarını güçlendirip hazırlık kamplarını tamamladıktan sonra yeniden parkelere dönecek.

NORMAL SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

21 Ekim'de başlayacak yeni sezonda, tüm gözler yıldız oyuncuların performansında olacak. Takımlar, 80. sezonun tarihine adını yazdırmak için parkede ter dökecek.

Yeni sezonun açılışında iki dev karşılaşma oynanacak. Açılış gecesinde sahne alacak ekipler, Batı Konferansı'nın güçlü temsilcileri olacak. NBA yönetimi, her yıl olduğu gibi sezonu ilgi çekici eşleşmelerle başlatmayı hedefliyor. Normal sezonun 12 Nisan 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Böylece takımlar yaklaşık altı aylık bir maratonun ardından play-in ve playoff mücadelelerine hazırlanacak.

Normal sezonda her takım toplam 82 maç oynayacak. Bu karşılaşmaların yarısı evde, yarısı deplasmanda yapılacak. Lig yönetimi, geçtiğimiz yıllarda yoğun eleştiri alan fikstür sıkışıklığını azaltmak için dinlenme günlerini biraz daha genişletti. Böylece oyuncu sağlığını korumak ve performans kalitesini artırmak amaçlanıyor.

NBA CUP İLE SEZON ORTASINDA HEYECAN

2025-26 sezonunun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de NBA Cup olacak. Geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen bu sezon içi turnuva, büyük ilgi görmüştü. Bu yıl turnuvanın kapsamı daha da genişletildi.

Ekim sonunda başlayacak grup maçları, Kasım ayı boyunca devam edecek. Takımlar bu süreçte hem normal sezon hem de turnuva puanlarını aynı anda kovalayacak. Aralık ayının ortasında yapılacak eleme turları sonunda sezonun ilk kupası sahibini bulacak.

NBA Cup, oyuncular ve taraftarlar için normal sezona farklı bir dinamizm katıyor. Ayrıca takımlara, sezon ortasında hedef belirleme ve moral kazanma fırsatı da sunuyor.

PLAY-IN VE PLAYOFF DÖNEMİ

Normal sezonun bitmesiyle birlikte gözler play-in turnuvasına çevrilecek. Bu aşamada, her konferansta sıralamada 7 ile 10 arasında yer alan takımlar mücadele edecek. Amaç, playoff'a katılacak son iki bileti almak. Bu format son yıllarda NBA'ye yeni bir heyecan kazandırdı ve alt sıralardaki takımlar için sezonu daha anlamlı hale getirdi.

Play-in maçlarının ardından ise klasik playoff dönemi başlayacak. Seriler 7 maç üzerinden oynanacak. Takımlar konferans finallerine ve ardından büyük finale ulaşmak için parkede en yüksek performanslarını sergileyecek.

NBA Finallerinin 2026 Haziran ayında oynanması planlanıyor. Bu süreçte ligin en iyi iki takımı, Larry O'Brien Şampiyonluk Kupası için kozlarını paylaşacak.

ALL-STAR HAFTASI VE ÖZEL ETKİNLİKLER

NBA'nin en eğlenceli organizasyonlarından biri olan All-Star Haftası, Şubat 2026'da düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Yetenek Yarışması, Üç Sayı Yarışması, Smaç Yarışması ve All-Star maçı gerçekleştirilecek.

Bu yılki All-Star etkinliğinin Los Angeles bölgesinde yapılması planlanıyor. Organizasyon, yıldız oyuncuların şovlarıyla taraftarlara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

2025-26 sezonu, sadece rekabet açısından değil, medya ve yayın alanında da bazı yenilikler getirecek. Ligin yeni yayın anlaşmalarıyla birlikte maçlar artık daha fazla dijital platformda izlenebilecek. NBC ve Amazon gibi şirketlerin yayın haklarını paylaşması sayesinde basketbolseverler farklı cihazlardan daha kolay erişim sağlayacak.

Ayrıca NBA, sezon boyunca bazı maçları uluslararası arenada oynatmayı planlıyor. Paris, Mexico City ve Abu Dhabi gibi şehirlerde yapılacak özel karşılaşmalarla global izleyici kitlesine ulaşmak hedefleniyor.

TAKIMLARDA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Yeni sezon öncesi birçok takım kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar attı. Draft döneminde genç yeteneklerin lige katılmasıyla birlikte, bazı köklü ekipler yeniden yapılanma sürecine girdi. Şampiyonluk adayları arasında ise son yıllarda olduğu gibi Boston Celtics, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors öne çıkıyor.

Ancak genç yıldızlarıyla dikkat çeken Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets gibi ekiplerin de bu sezon sürpriz yapma potansiyeli oldukça yüksek.

HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR

Basketbolun efsaneleşmiş isimleri kadar yeni nesil oyuncuların da sahne alacağı bu sezonda, her maç ayrı bir hikâye sunacak.