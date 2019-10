NBA’de yeni sezon hazırlıkları #3: Güneydoğu grubu

Geçtiğimiz sezon ne yaptılar?

18.10.2019 16:45



Miami Heat











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 17.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Jimmy Butler

Önemli genç oyuncu: Tyler Herro

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Dwayne Wade’in emekliye ayrılmasından sonra “Wade-LeBron-Bosh” jenerasyonuna tamamen veda eden Heat; Tyler Herro, Justise Winslow, KZ Okpala ve Bam Adebayo gibi tavanı yüksek genç oyuncularla birlikte sağlam bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Yaz arasında kadrolarına kattıkları Jimmy Butler ise bu sürecin ana yıldızı rolünü üstlenebilir. Tabii James Johnson ve Goran Dragic’in saha içi liderlikleri takım için bir X faktör niteliğinde olabilir.



Koç Erik Spoelstra’nın basketbol felsefesinin Butler’ın yırtıcı oyunuyla örtüşmesi, bu takımın yapılanma sürecinde play-off yarı finaline kadar ilerlemesini sağlayabilir.















Atlanta Hawks











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 27.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Trae Young

Önemli genç oyuncu: Kevin Huerter

Yolun sonu: Konferansta on birincilik







Hawks, gelecek sezonlarda önemli başarılar elde etme potansiyeline sahip, genç bir nüveye sahip. Zira hâli hazırda kadroda bulunan Trae Young, Kevin Huerter ve John Collins’in yanı sıra bu sene draft edilen Cam Reddish ve De’Andre Hunter da gelecek adına ümit veriyorlar. Bu genç grubu önemli kılan özellik ise her birinin farklı pozisyonlarda ve görevlerde iyi işler yapabilmesi. Young liderlik ve pas dağıtımı, Huerter nokta şutör, Reddish ise topla hücum yaratımında ön plana çıkıyor. Hunter üç sayı özelliği olan, Collins ise boyalı alanda etkili atlet bir uzun olarak takım hücum repertuvarını genişletiyor. Ancak bu kadro savunmada hem fizik hem de kimya bakımından büyük sorunlar yaşayabilir.















Orlando Magic











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Playoff ilk turunda Orlando Magic’e 4-1 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Nikola Vucevic

Önemli genç oyuncu: Mo Bamba

Yolun sonu: Playoff ilk turu







Geçtiğimiz sezon üç sayılık isabet bulma konusunda genel bir sıkıntı yaşayan Magic, bu soruna yaz arasında da çözüm getiremedi. Aaron Gordon, Terrence Ross, Nikola Vucevic, Mo Bamba ve Jonathan Isaac’ten oluşan önemli bir uzun rotasyonunun bulunduğu kadroya topla oynayamayan ve şut tehdidi olmayan Al-Farouq Aminu’yu eklediler. Draft’ta ise Aminu’yla benzer özelliklere sahip olan Chume Okeke’yi seçtiler. Magic, kadro mühendisliğinde yapılan hatalara rağmen kalite farkı sayesinde play-off’a kalabilir.















Charlotte Hornets











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 23.’sü oldular.

En iyi oyuncuları: Terry Rozier

Önemli genç oyuncu: PJ Washingon

Yolun sonu: Konferans 14.’lüğü







Kemba Walker’ın yerini Terry Rozier’la dolduran Hornets, draft’tan PJ Washington’ı seçti. Rozier her ne kadar değerli bir oyuncu olsa da Walker’ın seviyesine ulaşması zor. Keza tavanı çok yüksek gibi görünen Washington’ın temaslı oyunda büyük eksileri var.Takımın geri kalanına baktığımızda ise Cody Zeller, Nicola Batum, Miles Bridges ve Malik Monk gibi oyunun her iki yönünde de götürüleri getirilerinden fazla olan isimleri görüyoruz.















Washington Wizards











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 25.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Bradley Beal

Önemli genç oyuncu: Rui Hachimura

Yolun sonu: Konferansta 13.’lük







Önümüzdeki dört yılda John Wall’a toplam 170 milyon dolar ödeyecek olan Wizards, büyük bir çıkmazın içinde gibi görünüyor. Zira Wall sakatlığı nedeniyle bir süre daha parkelerden uzak kalacak. Ve sakatlığını atlatıp basketbol oynamaya başlasa bile eski performansını yakalaması oldukça zor. Takımın süper yıldızı Bradley Beal’ın etrafı ise Justin Robinson, Mo Wagner, Isaac Bonga, CJ Miles gibi vasat denilebilecek parçalarla tamamlandı. Ayrıca draft’ta dokuzuncu sıradan seçtikleri Rui Hachimura’nın da şu an içni büyük eksiklikleri var. Kısacası takımın Beal ve Isaiah Thomas dışında önemli bir skor gücünün olmadığını söyleyebiliriz.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ