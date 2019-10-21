NBA’de yeni sezon değerlendirmeleri #6: Pasifik grubu

Geçtiğimiz sezon ne yaptılar?

21.10.2019 16:49



Los Angeles Clippers











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Play-off ilk turunda Golden State Warrios’a 4-2 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Kawhi Leonard

Önemli genç oyuncu: Mfioundu Kabengele

Yolun sonu: NBA Finali







Clippers, yaz arasında 2019 Finali’nin MVP’si Kawhi Leonard’ı ve modern dönemin özel forvetlerinden olan Paul George’u kadrosuna kattı. Hücum konusunda elit seviyelerde olan bu iki isim, aynı zamanda işin savunma kısmında özellikle perimetre kanallarını kapatma konusunda ligin en iyilerinden.



Shai Gilgeous ve Danilo Gallinari dışındaki oyuncuları kadrosunda tutan Clippers, yıldız ikilisinin yanı sıra pas dağıtımı ve guard savunmasında çok iyi olan Patrick Beverley, enerjisi bitmek bilmeyen Montrezl Harrell ve son iki yılda “Altıncı Adam Ödülü”nü kazanan Lou Williams’la birlikte yeni sezonda şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri.















Los Angeles Lakers











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 19.’su oldular.

En iyi oyuncuları: LeBron James

Önemli genç oyuncu: Talen Horton-Tucker

Yolun sonu: Play-off yarı finali







İki yıl boyunca Anthony Davis’i kadrosuna katmak için uğraşan Lakers, bu isteğinde sonuca varmayı başardı. Ve böylece hayal ettikleri LeBron James&Anthony Davis ikilisini oluşturdu. Ancak bu süper yıldızların etrafının iyi tamamlanamadığı söylenebilir. Zira şut ve bench’ten gelecek enerji ihtiyacını karşılayacak oyunculara ihtiyaç duyan Lakers; Avery Bradley, Rajon Rondo, JaVale McGee, Dwight Howard, ve Quinn Cook gibi şutör vasıfları olmayan, ayrıca istikrar konusunda sorun yaşayan isimlerle anlaştı.



Takımın boyalı alanı domine etmesi beklenebilir ancak hem şutör konusundaki eksiklik hem de koç Frank Vogel’la asistanı Jason Kidd arasındaki olası bir uyumsuzluk, Holywood’da işlerin sarpa sarmasına neden olabilir.















Golden State Warriors











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA Finali’nde Toronto Raptors’a 4-2 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: Steph Curry

Önemli genç oyuncu: Jordan Poole

Yolun sonu: Play-off ilk turu







Warriors hanedanlığı şimdilik sona ermiş gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Raptors’a kaptırdıktan sonra Kevin Durant’le yollar ayrıldı. Ayrıca Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre parkelerden uzak kalacak. Yaz arasında D’Angelo Russell dışında önemli bir ekleme yapılamadı. Ancak Steph Curry, tamamen izolasyona bağlı bir hücum tarzı seçer ve yüksek yüzdeyle oynarsa ve Draymond Green, geçtiğimiz sezon play-off döneminde yaptığı savunmayı yeni sezonun geneline yaymayı başarırsa takım beklentileri aşabilir.















Sacramento Kings











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 16.’sı oldular.

En iyi oyuncuları: De’Aaron Fox

Önemli genç oyuncu: Marvin Bagley

Yolun sonu: Konferans 11.’liği







Kings, geleceği parlak bir takım. Çünkü ligin en hızlı ve atlet kısalarından olan Fox, boyalı alandaki mobilitesiyle öne çıkan Bagley, nokta şutör rolünde harikalar yaratan Bogdan Bogdanovic ve Buddy Hield gibi isimlere sahipler. Ve bu dörtlünün yaş ortalamasının 23,2 olduğunu unutmamak gerekiyor.



Tabii bu genç nüvenin etrafını Dewayne Dedmon, Cory Joseph ve Harrison Barnes gibi saha içinde ve dışında takıma doğru liderlik edebilecek isimlerle doldurmaları büyük bir artı. Ancak gerek savunmadaki sistem sorunları gerek konferansın seviyesi, Kings’i play-off potası dışında bırakabilir.















Phoenix Suns











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 29.’su oldular.

En iyi oyuncuları: Devin Booker

Önemli genç oyuncu: Deandre Ayton

Yolun sonu: Konferans sonunculuğu







Uzun yıllardır kültür konusunda doğru yapılanmaya gidemeyen Suns, yaz arasında Ricky Rubio’yla anlaşarak bu sorunu az da olsa çözdü. Ancak draft’ta seçtikleri Ty Jerome ve Cam Johnson, takımın asli ihtiyacı olan pas dağıtıcı ve topla oynayabilen şutör rolünü karşılamak için doğru isimler değil. Ayrıca yıldızları Booker’ın neredeyse savunma yapmaması ve asistan olarak iyi işler yapan ancak koçluk kariyeri parlak olmayan Monty Williams’ın sistemsel olarak eksiklerinin olması Suns’ı diplere çekebilir.













Hazıarlayan: Kuzey KILIÇ