NBA'de Miami Heat, Utah Jazz'ı yenerek çıkışını sürdürdü
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NBA'de Miami Heat, Utah Jazz'ı yenerek çıkışını sürdürdü

27.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:19
NBA'de Miami Heat, Utah Jazz'ı yenerek çıkışını sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Batı Konferansı lideri Utah Jazz'i 124-116 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Batı Konferansı lideri Utah Jazz'i 124-116 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son dönemin formda ekiplerinden Doğu Konferansı temsilcisi Miami Heat, American Airlines Arena'da ağırladığı Batı Konferansı lideri Utah Jazz'i 8 sayı farkla yenerek çıkışını sürdürdü.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak bu sezon 16. kez kazanan Heat'te Jimmy Butler 33 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Goran Dragic 26 sayı, Bam Adebayo 19 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, Duncan Robinson ise 15 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Bu sezon 7. kez kaybeden 26 galibiyetli Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 ribaunt, 3'er asist ve top çalma, Bojan Bogdanovic 17 sayı, Rudy Gobert 15 sayı ve 12 ribaunt, Mike Conley 14 sayı ve 7 asistle oynadı.

Lakers, LeBron James ile kazandı

Son şampiyon Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 102-93 mağlup ederek sezonun 23. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta all-star LeBron James 28 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 4 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Dennis Schroder 22 sayı, Montrezl Harrell ise 17 sayı ve 9 ribauntla skora katkı verdi.

Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Blazers'ta Damian Lillard 35 sayı ve 7 asist, Gary Trent ise 19 sayıyla maçı tamamladı.

Warriors 19. galibiyetine ulaştı

Bu sezon, geçen yıla oranla daha istikrarlı bir performans sergileyen Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Charlotte Hornets'ı 130-121'lik skorla geçti.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 19. galibiyetini elde eden Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı ve 9 asist, Kelly Oubre 27 sayı ve 6 ribaunt, Andrew Wiggins 17 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, Draymond Green 11 sayı, 19 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Bu sezon 17. kez kaybeden Hornets'ta Malik Monk 25 sayı ve 5 ribaunt, Terry Rozier 24 sayı, LaMelo Ball 22 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 118-112

Toronto Raptors-Houston Rockets: 122-111

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 107-110

Miami Heat-Utah Jazz: 124-116

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 97-106

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 99-119

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-109

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 130-121

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 102-93

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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