NBA’de dengeleri değiştirebilecek serbest oyuncular kimler?

30.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:13

Malumunuz, birkaç gün sonra geride kalacak olan 2010’lu yıllarda NBA normal sezonunun ilk kısımları takımların tempo ayarlamaları, süper yıldızlarını dinlendirmeleri, mikro detayları mükemmel hâle getirmeye çalışmaları ve muhtemel sezon sonu projeksiyonu hesaplamalarıyla geçti. Ve bu durum 2019 sezonunda da aynen devam ediyor.

Play-off potasındaki karmaşa bir yana konferans liderlikleri, hatta sezon sonunda ipi göğüsleyecek takım tahmini yapmak bile oldukça zor. Peki, bu durumda az da olsa denge değiştirebilecek olan oyuncular kimler?

Jamal Crawford - 39 yaşında, skorer guard

Hangi takım Crawford’la imzalamalı? Philadelphia 76’ers

Kariyer ortalamaları: 1326 maçta 14,2 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist

Kâğıt üstünde pek iyi bir sezon geçirmeyen Philly, Noel gecesi lig lideri Milwaukee Bucks’a karşı uyguladığı akıcı hücum ve son dakikalara dek disiplinden taviz vermeyen savunmasıyla etkileyici bir galibiyet almıştı. Ayrıca hâli hazırdaki kadrosuyla Doğu Konferansı’nın en iyi üç takımından birisi olarak gösteriliyorlar.

Savunma ve fizik gücü oldukça yüksek olan 15 kişilik kadronun problemlerinden birisi tecrübe. Joel Embiid ve Ben Simmons, her ne kadar play-off tecrübesi yaşayan yıldızlar olsalar da işler ciddiye bindiğinde sorumluluk alma ve istikrar sağlama konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla mobilitesi düşük olan hücum aksiyonları daha da zayıflıyor. Jamal Crawford, bireysel skor üretimindeki hüneri ve tecrübesiyle Philly’nin play-off haritasında bu tarz sorunları çözecek isim olabilir. Ayrıca pota altındaki tecrübeli dev Al Horford’a çizgi gerisinden eşlik edebilir.

Tabii Crowford’ın savunmadaki defektleri aklınıza bir eksi olarak gelmiş olabilir. Fakat eğer Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford ve Joel Embiid gibi fizik ve hareketlilik açısından savunma gücü elit seviyelerde olan bir ilk beşe sahipseniz Crawford’ın bu kusuru gölgede kalacaktır.

Jeff Green - 33 yaşında, forvet

Hangi takım Green’le imzalamalı? Houston Rockets

Kariyer ortalamaları: 890 maçta 7,8 sayı, 2,7 ribaund ve 0,7 asist

Geçtiğimiz günlerde Utah Jazz’den ayrılan ve serbest oyuncu olan Jeff Green, ligdeki çoğu play-off takımı için eşsiz bir parça olabilir. Ama özellikle Houston Rockets için çok daha değerli bir parça hâline gelebilir. Peki, neden?

Bildiğiniz üzere Rockets’ın hücumu James Harden’ın izolasyonları, Russell Westbrook’un bireysel aksiyonları ve Clint Capela’nın perde oyunları üzerine kurulu. Savunma düzeni ise… Rockets, NBA’in en iyi savunma koçlarından birisi olan Jeff Bzdelik’le yollarını ayırdığından beri savunmada bir türlü dikiş tutturamıyor. İşte Jeff Green, tam da burada aranan adam oluyor. Zira Green, kariyeri boyunca perimetre savunmasındaki kritik müdahaleleri ve dört pozisyonu birden savunabilmesiyle ligin aranan kanatlarından birisi oldu.

Tabii hücumda topsuz rolü aldıktan sonra boş katları yapıp boyalı alandan skor üretebilmesiyle James Harden’ın düşük tempolu ama yüksek verimli bireysel hücumları için de ideal bir parça olabilir.

JR Smith

Hangi takım Smith’le imzalamalı? Los Angeles Lakers

Kariyer ortalamaları: 971 maçta 12,5 sayı, 3,2 ribaund ve 2,1 asist

JR Smith, eğer parke dışı problemleri bir kenara bırakılacak olursa, 2019-2020 Los Angeles Lakers’ı için ideal bir seçim. Neden mi?

LeBron James’li Cleveland Cavaliers’ta 2015-2016 sezonunda NBA yüzüğü kazanan Smith, hem play-off serilerinde hem de normal sezonda sergilediği performansla Cavs için mikro yıldızlardan birisi olmuştu. Topsuz rolü tamamen kabul edip nokta şutör olması ve LeBron’un kenarda olduğu dakikalarda oyunu yönetmesiyle öne çıkmıştı.

Şampiyonluğun favorilerinden olan ve Davis&James’in perde oyunları ile post hücumuna bel bağlayan Lakers, Smith’in şutör katkısı sayesinde mikro detaylarda istediği verimi elde edebilir. Tabii Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo ve Dwight Howard’lı soyunma odasına bir de Smith’in eklenecek olması sorun yaratabilir. Fakat Frank Vogel’la Jason Kidd’in oyuncu yönetimi ve LeBron James’in karakteri bu sorunun ortaya çıkmamasını bile sağlayabilir.

Hazırlayan: Kuzey KILIÇ