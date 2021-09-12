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Nazilli Belediyespor - Pazarspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor - Pazarspor: 1-0

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Emin Barlas (xx), Kurtuluş Aslan (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mehmet Ersavaş (xxx), Berat (x) (Dk. 60 Emre xx), Ebu Sıddık (x) (Dk. 70 Mehmet Özdıraz xx), Muhammet Ali (xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Cenk (x) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Emin Barlas (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mehmet Ersavaş (xxx), Berat (x) (Dk. 60 Emre xx), Ebu Sıddık (x) (Dk. 70 Mehmet Özdıraz xx), Muhammet Ali (xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Cenk (x) (Dk. 70 Onur xx), Selçuk (xx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 90 Hasan), Mert Çapar (xxx)

PAZARSPOR: Tunahan (xxx) - Atakan (x), Erkan (xx), Mehmet Kuruoğlu (x), Muhammet Ensar (x), Kadir Kaan (x) (Dk. 90 Berk), Fatih (x) (Dk. 80 Yusuf), Hüseyin Eray (x) (Dk. 80 Uğur Can), Onur (x) (Dk. 62 Muhammed Yıldırım x), Muhammed Emin (x), Hakan (x)

GOL: Dk. 82 Koray (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 33 Atakan ( Pazarspor )

SARI KARTLAR: Berat, Selçuk (Nazilli Bld), Atakan, Erkan, Kadir Kaan (Pazarspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor, 2'nci haftada konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Nazilli temsilcisinin 29'uncu dakikada kazandığı penaltıda Bünyamin'in vuruşunda kaleci Tunahan gole izin vermedi.

Konuk ekip müsabakanın 33'üncü dakikasında Atakan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ilk yarı 0-0 sona erdi. Nazilli Belediyespor, 82'nci dakikada Koray'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 90'ıncı dakikada Mehmet Özdıraz'la kullandığı ikinci penaltıyı yine kaleci Tunahan çıkardı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 6 puana ulaşırken, Pazarspor puanla tanışamadı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU

Nazilli Belediyespor, geçen sezon 3'üncü Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasını bu sezon seyircisi önünde ilk iç saha maçı öncesi kaldırdı. Siyah-beyazlı ekibe kupasını TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kaptan Mehmet Ersavaş, kupayı Başkan Soner Yelkovan ve yöneticilerle birlikte kaldırdı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.


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Haber: Nazilli Belediyespor - Pazarspor: 1-0 - Haberler Spor
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