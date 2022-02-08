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Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna dahil etti.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna dahil etti.

Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 19 yaşındaki futbolcu, "Kulübümüzün hedeflerini çok iyi biliyorum. Bu amaç doğrultusunda en iyisini yaparak takımıma katkı sağyaşacağım" dedi. Sezonun ilk yarısında Boluspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve 1'inci Lig'de 4 maçta forma giyen Diyar toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinde Diyar'ın transfer edilmesiyle Muhammet Ali Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.


Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Boluspor, Nazilli, Spor, Haber

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