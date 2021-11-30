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Nazilli Belediyespor 21 yıllık rövanş peşinde

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor 21 yıllık rövanş peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda perşembe günü Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'ne 21 yıllık rövanşı almak için konuk olacak.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda perşembe günü Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'ne 21 yıllık rövanşı almak için konuk olacak. Kupada önceki turda yine 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen Nazilli, Ankaragücü'yle 21 yıl önce oynadığı maçı 7-0 gibi farklı skorla kaybetti. O dönem yine Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yarı finale çıkan Nazilli Belediyespor, yarı finalde eşleştiği Ankaragücü'ne farklı yenilip havlu attı. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini Ankaragücü karşısında alan siyah-beyazlı ekip, bu kez şeytanın bacağını kırarak güçlü rakibini kupanın dışına itmek için mücadele edecek.


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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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