NASA'dan salda gölü paylaşımı Mars'a gidemezsiniz belki ama Salda'yı ziyaret edebilirsiniz.

Mars'a gidemezsiniz belki ama Salda'yı ziyaret edebilirsiniz. Zira Salda Gölü Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü'nü resmi Twitter hesabından paylaştı.

NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtti.

Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün, Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan noktalardan olduğunun altı çizildi.

(İHA)

Kaynak: İHA