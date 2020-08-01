NASA'dan salda gölü paylaşımı
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NASA'dan salda gölü paylaşımı

Mars'a gidemezsiniz belki ama Salda'yı ziyaret edebilirsiniz.

01.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:09

Mars'a gidemezsiniz belki ama Salda'yı ziyaret edebilirsiniz. Zira Salda Gölü Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü'nü resmi Twitter hesabından paylaştı.

NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtti.

Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün, Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan noktalardan olduğunun altı çizildi.

(İHA)

NASA'dan salda gölü paylaşımı

Kaynak: İHA

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