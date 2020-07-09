Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı'ndan Tunus Başbakanı'na istifa çağrısı
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Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı'ndan Tunus Başbakanı'na istifa çağrısı

Tunus'ta hükümetin en büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Başbakan İlyas el-Fahfah'a istifa çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı'ndan Tunus Başbakanı'na istifa çağrısı
09.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:23

Tunus'ta hükümetin en büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Başbakan İlyas el-Fahfah'a istifa çağrısında bulundu.

Haruni, Tunus'ta özel bir radyo olan Express FM'e verdiği röportajda, Nahda Hareketi'nin hükümet konusundaki nihai tutumuna ilişkin Şura Konseyi'nin oturumundan önce herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

Haruni, "Nahda Hareketi, Fahfah'ı destekledi, seçimlerine sabır gösterdi ve diyalog kurdu. Aynı şekilde hükümeti geliştirme konusunda ikna etmeye çalıştı. Maalesef Fahfah koalisyonu genişletmeye hazır olmadığı gibi mevcut hükümet yapısında bağlı kalınması gerektiği görüşündeydi." ifadelerini kullandı.

Baştan beri koalisyonun genişletilmesini, hükümet içerisinde ideolojilerden ve dar hesaplardan uzak bir şekilde dayanışma sağlanmasını talep ettiklerini kaydeden Haruni, ayrıca parlamento, Cumhurbaşkanı ve sivil toplum kuruluşlarının da iş birliği içerisinde olmasını istediklerini söyledi.

Şu ana kadar ulusal birlik hükümetine ulaşılamadığına, Fahfah'ın henüz bu seçenek konusunda ikna olmadığına işaret eden Haruni, mevcut koalisyon içinde hükümetin genişlemesinden korkan Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi gibi tarafların bulunduğunu aktardı.

Haruni, bu partilerin diğer tarafların hükümete katılmasını kendi aleyhlerine olacağını düşündüğünü, ancak kendilerinin partizan bir paylaşım içinde olmadığını belirtti.

Hükümete her kesimden katılım gösterilebileceğini vurgulayan Haruni, katılımın sadece Tunus'un Kalbi Partisi ile sınırlı olmadığını kaydetti.

Nahda'nın geniş bir parlamento politikasına ve tabanına sahip ulusal birlik hükümetine ulaşılana kadar çalışacağını ifade eden Haruni, "Fahfah'a istifa etmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Hükümetin büyük ortağı Nahda Hareketi 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kalkınma ve zorunlu reformlar için geniş ulusal bir uzlaşı içinde siyasi kuşağın genişletilmesine duyulan ihtiyaca olan kanaatin tam olduğunu duyurmuş ve koalisyona muhalefetteki partilerden de katılımın olması gerektiğine dikkati çekmişti.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ise 3 Temmuz'da Nahda Hareketi'ne ülkede var olan koalisyon hükümetine kanaat getirmesi ve ona yatırım yapması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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