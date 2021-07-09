MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MYP 1. Türk Gençlik Kurultayı'nı topluyor

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünen Ahmet Reyiz Yılmaz partisini seçimlere girmeye hazır hale getirdikten sonra seçim startını 22 Ağustos'ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Gençlik Kurultayı yaparak verecek.

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünen Ahmet Reyiz Yılmaz partisini seçimlere girmeye hazır hale getirdikten sonra seçim startını 22 Ağustos'ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Gençlik Kurultayı yaparak verecek. Daha önce yapılan kadın kurultayı pandemiye uygun koşullarda yoğun katılıma sahne olurken, şartların oluşması halinde 100 bin imza ile aday olma düşüncesini taşıyan Yılmaz, "Gençlik Kurultayımıza Türk Devletlerinden de katılım yapmayı planlıyoruz" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni bir çağa girildiğini ifade eden Ahmet Reyiz Yılmaz, "Eminim ki, halkımız değişime desteğini geçen her gün daha da artıracaktır. Ben Akşener'in eski bir siyasi olarak çok rağbet göreceğini düşünmeyenlerdenim. Bu nedenle halkın yeni yüzlere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. MHP genel başkanlığına da 2009 kongresinde aday olmuş birisi olarak Akşener ve kendi çevresinde bulunanların Türk siyasetine ve ekonomisine katacağı bir değer olduğunu düşünmüyorum. Akşener'in etrafında kümelenen eski MHP bakiyesi olan isimler MHP içinde bilinen malum yapıdır. Bu yapı eğer göreve gelecekse AK Parti ve MHP devam etsin derim. Akşener, Koray Aydın dışında var olan yapıyı derhal temizlemelidir. Benim kendilerini iyi tanıyan biri olarak tavsiyem budur. Etrafında bulunan kahvehanede kumar oynayan tiplerden bu memlekete zarardan başka bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

"Şartlar oluşursa aday olurum"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Biz Muhafazakar Yükseliş Partisi olarak çok hızlı teşkilatlandık. Aynı hızla büyük ve yoğun katılımlı kongreler yaptık. Eğer beklediğim şekilde bir atmosfer oluşursa tamamen kirlenmemiş, ülkesine her zaman dış pazarlarda gelir ve istihdam sağlamış bir müteşebbis olarak bakın, siyasi demiyorum çünkü ben siyaset eskisi ve siyasetten geçinen biri değil bir Türk Müteşebbis olarak Cumhurbaşkanlığına aday olurum. Genç Parti ittifak için Muhafazakar Yükseliş Partisi'ni ziyaret etti. Parti organları kendilerini ilerleyen günlerde ziyaret edecek. Şartlar oluşursa üçüncü bir yol en doğru yol olarak bir başka ittifak cephesi oluşabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı