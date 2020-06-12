Müziğin kökeninin araştırıldığı  'Searching For Sound' belgeseli yayınlandı
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Müziğin kökeninin araştırıldığı  'Searching For Sound' belgeseli yayınlandı

Türk müzisyenler Tolga Böyük ve VEYasin'in Türkiye topraklarındaki müziğin kökenini araştırdığı Searching For Sound belgeseli yayınlandı.

Müziğin kökeninin araştırıldığı  'Searching For Sound' belgeseli yayınlandı
12.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:05

Türk müzisyenler Tolga Böyük ve VEYasin'in Türkiye topraklarındaki müziğin kökenini araştırdığı Searching For Sound belgeseli yayınlandı.

Islandman ve Hey Douglas! projeleri ile tanınan müzisyenler Tolga Böyük ve VEYasin, Red Bull Media House'un hazırladığı 'Searching for Sound' belgeseli için yola çıktı. İkilinin bu topraklardaki ilham aldıkları seslerin izini sürdükleri yolculuğu konu alan Searching For Sound belgeseli RedBull.com'da yayında.

Yaşadıkları toprakların kültürüne ve köklerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran iki müzisyen, ilham aldıkları seslerin peşine düşerek, keşif yolculuğuna çıktıklarını anlattı. Onları besleyen, motive eden müziklerin 'sırrını' aramak üzere çıktıkları bu yolculuğa 'Böyük Serüven' adını veren müzisyenler, başlangıç noktası olarak Cahit Berkay'a gitti. İkili, yolculuğun devamında aşıkların, şamanların ve yerel müzisyenlerin kapılarını çaldı.

ABD'DEN ÖDÜL

Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ABD merkezli MPSE (Motion Picture Sound Editors) Golden Reel Awards'un 'Tiyatro dışı Belgesel' (Non-Theatrical Documentary) dalında kazananı iki müzisyenin ilham aldıkları geleneksel müziğin kökenine yaptığı yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı 'Searching for Sound' belgeseli olmuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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