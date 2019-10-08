Müzede müzik ve drama atölyesi

08.10.2019 11:14

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'nün çocuk ve yetişkinliklere yönelik projelendirdiği 'Bursa Müze Akademi'nin eğitim çalışmaları başladı.



Merinos Enerji Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Buzdan-Buhara' müzik ve drama atölyesi müze severlerden ilgi gördü. Hafta sonu tam gün süren faaliyet, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Öztürk nezaretinde gerçekleştirildi. Renkli atölye çalışmasında Enerji Müzesi'nin geçmişle kurgusal bağı oluşturulurken, diğer yandan da enerji kaynağı olarak üretime katkısı sanat alanlarının bütüncül yapısıyla ele alındı. Geçmişin anımsanmasında tam belirgin olmayan görünürlük "buz", kömürün enerjiye dönüşmesi ise "buhar" metaforuyla müzik ile buluştu. - BURSA

Kaynak: İHA