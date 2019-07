Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira Dos Santos, siyah-beyazlı takıma transferi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte Douglas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu güzel Beşiktaş ailesine katılmak ayrıca beni mutlu ediyor. Şu anda hislerimi ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum." diyen Douglas, "Geçen sezon Sivasspor'da oynarken, Beşiktaş gıpta ile baktığım bir kulüptü. Çok büyük bir kulüp, herkes biliyor. Beni buraya getirdikleri için tüm Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'a devre arasında da transferin gündemdeydi. Transferin daha erken gerçekleşebilir miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sivasspor'a ilk imza attığımda orada da başkana belirtmiştim, her zaman attığım imzanın arkasındayım. Sonuna kadar kulübe destek vermeye hazırım demiştim, öyle de oldu. Bundan önce oynadığım takımlarda Benfica, Lyon, Barcelona olsun her zaman sözümün arkasında durdum. Sivas'ta da aynı şekilde... Ocakta bazı gelişmeler yaşadım, gelme ihtimalim vardı evet ama atılmış bir imza ve verilmiş bir söz vardı. Bunun doğrultusunda görevimi sonuna kadar yaptım. Sivas halkına ve takımına olan saygım sonsuz."

Abdullah Avcı'ya övgü

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile çalışmaktan dolayı da mutlu olduğunu belirten Douglas, şöyle devam etti:

"Şu anda burada hoca ile beraber bu başlangıçta bulunmaktan çok mutluyum. Birçok rakiple oynadım. Başakşehir'e baktığınız zaman gerçekten sahada benliğini gösteren, ben buradayım diyen bir takımdı Başakşehir. Gerçekten seyir zevki olan, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takımdı. Bu takımın başında da Abdullah hoca vardı, Abdullah Avcı gıpta ile baktığım, çalışmak istediğim bir hocaydı. Umarım hep beraber onun sistemine bir an önce adapte olup, takımın kazanacağı başarılarda pay sahibi olurum."

Gökhan Gönül ile forma rekabeti

Sağ bekte Gökhan Gönül ile gireceği forma rekabetine de değinen Brezilyalı oyuncu şunları kaydetti:

"Her takımda yedek oyuncular, as oyuncular vardır. Bu futbolun doğasında var. Birisi oynayacak, birisi yedekte bekleyecek. Her zaman aynı pozisyonu paylaştığınız oyuncunun kaliteli olması sizi daha ileriye iter. Ne mutlu bana ki Gökhan Gönül gibi kaliteli bir oyuncu ile aynı pozisyonu paylaşıyorum. Daha çok çalışacağım, ben de o formayı almaya çalışacağım."

Douglas, Beşiktaş'tan ayrılan vatandaşı Adriano Correia ile ilgili olarak da "Adriano büyük bir karakter, büyük de bir oyuncu. Çok da iyi arkadaşım. Barcelona'da beraber oynadık. Çok keyifli anları paylaştık. Burada da onunla beraber oynamak isterdim ama o kendi yolunu, ben de kendi yolumu seçtim. Şu an buradayım. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile aramda özel bir bağ var"

Türkiye'de oynadığı dönemde yeniden futbola bağlandığının altını çizen Douglas, şu ifadeleri kullandı:

"İlk Sivas'a geldiğim günden itibaren yalnızca Sivasspor taraftarı değil, diğer bulunduğum yerlerde Türkiye insanının beni karşılaması, bana karşı olan sıcaklıkları gerçekten Türkiye ile aramda büyük bir bağ oluşturdu. Türkiye beni yeniden futbola bağladı diyebilirim. Lig bittiğinde, sözleşmem bittiğinde menajerimle konuştum ve kariyerime kesinlikle Türkiye'de devam etmek istediğimi söyledim. Türkiye ile aramda özel bir bağ var diyebilirim."

Futbola başladığı ilk dönemde sağ açıkta da görev aldığını hatırlatan Brezilyalı oyuncu, "Goias altyapısında futbola başladığım zaman açık oyuncusu olarak oynadım ama profesyonel futbola geçişimde bek olarak futbola adapte oldum ve öyle de devam ettim. Açık oynadığınız zaman daha büyük bir serbestlik ile mücadele ediyorsunuz. Bek oynadığınız zaman defansif olarak daha fazla sorumluluğunuz var. Bek oynamanın avantajı, geriden oyuna başlayabiliyorsunuz, geriden tüm sahayı görebiliyorsunuz. Benim için önemli olan futbol oynamak. Sahada olduğum sürece nerede olduğumun bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Elimden gelenin en iyisini vereceğim"

Beşiktaş'ta çok sıcak bir şekilde karşılandığını kaydeden Douglas, siyah-beyazlı taraftarlara şu mesajı verdi:

"Beşiktaş ile ismim ilk geçtiği günden itibaren bana gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı kalpten teşekkür etmek istiyorum. Şundan emin olsunlar, bugün burada ilk idmanımı yaptım. Her gün çalışacağım, elimden gelenin en iyisini vereceğim. Kesinlikle kafalarında soru işareti olmasın. Her zaman Beşiktaş için çalışacak bir futbolcu burada karşılarında duruyor."

Kaynak: AA