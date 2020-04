Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi Erkek arkadaşı tarafından vurulan ve engelli kalan Mutlu Kaya, katıldığı canlı yayında canice öldürülen ablası hakkında konuşarak "O cani ablamın sevgilisi değildi, kendisini kurtarmak için öyle söyledi" diyerek cinayetin detaylarını anlattı.

2015 yılında Diyarbakır Ergani ilçesinde silahla vurulan ve yüzde 98 engelli kalan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, geçtiğimiz Mart ayında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Dün akşam Instagram'da bir canlı yayına katılan Mutlu Kaya, ablasını öldüren kişi hakkında bilinmeyen detayları anlattı.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEYİP ÖLDÜRDÜ

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve sonrasında erkek arkadaşı tarafından başından vurularak engelli kalan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tarafından öldürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, "Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm" dedi.

"O ADAM ABLAMIN SEVGİLİSİ DEĞİLDİ"

Kanal D muhabiri İbrahim Konar'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk olan Mutlu Kaya, erkek arkadaşını aldattığı gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen ablasının cinayeti hakkında "Bunu yapan bir cani ve devletin bir askeri. Bu nasıl bir caniliktir. O şahısın benim ablamla hiçbir alakası yoktu, sevgilisi de değildi" dedi.

"AKŞAM EVE GELİP ABLAM DİREK SIKIYOR"

Cinayetin işlendiği günü anlatan Mutlu Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Ben o gün ablamın yanındaydım sonra kendi evime geldim. Akşam 11 sularında kapı çalıyor; ablam kapıyı açtığı gibi o cani ablama sıkıyor. Bu polisin raporlarında da var. Sevgilim olayları falan adamın kendisini kurtarma çabaları. Böyle bir şey yok. Ben ablamla aynı kaderi yaşadım. Annemin bir engelli kızı var ve bir kızını da toprağa gömdü. Benim ablam böyle toprağın altına girmeyi ister miydi, ben böyle sakatlanmayı ister miydim? İnsan kendi kaderini kendisi çizemiyor. Ben tüm kadınlar içim mücadele ediyorum. Bu can bedende oldukça ben mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ablam öldü, ablamın yasında kendi gözyaşımı kendim silemedim. Çünkü elim tutmuyor. "

"ABLAMIN ÖLECEĞİNİ HİSSETTİM"

"Ablamın öldürüldüğü gün Miraç kandiliydi. Ben kuran okudum sonra yatağıma girdim. Ayetler okumaya başladım. Tam uyuyacaktım ki yüreğime bir his girdi. 'Allah'ım Dilek ablam ölmesin' dedim ve o an mutfaktan çığlıklar yükseldi. O an annemlere kızınız ölmüş diye haber geldi. Bize 'kızınız kalp krizi geçirmiş' dedi polisler. Vurulduğunu söylemediler. Sanki ablamın öldüğü benim yüreğime doğdu. Ben ablamın öleceğini hissettim."