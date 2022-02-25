Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u devirdi - Haberler

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Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u devirdi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 yendi. Bordo-mavililer, 2 farklı geriye düştüğü maçta ikinci yarı bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 66'ya yükseltirken şampiyonluk yürüyüşünü güçlü bir şekilde sürdürdü.

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-2 sona erdi.

Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi

VISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Maça etkili başlayan Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic'le öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Trabzonspor net fırsatlardan faydalanamazken, sarı-kırmızılılar 45+1. dakikada Thiam'la farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının tamamında oyunu eline alan Trabzonspor, 49. dakikada Visca'yla farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen 10 dakika sonra ise sahneye Djaniniy çıktı. Yıldız golcü 59. dakikada attığı golle bordo-mavililere beraberliği getirdi. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında ise penaltıdan Nwakaeme, Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u devirdi

Ali Gülhan
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Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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