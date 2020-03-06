Mutfak olimpiyatlarında Türkiye rüzgarı

06.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:18

Almanya'da her dört yılda bir düzenlenen Gastronomi Dünyası'nın en prestijli mutfak olimpiyatı olan 2020 Ika Culinary Olympics, Bu yıl da Stuttgart İntergastra Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.



Gastronomi dünyasının kalbinin attığı Olimpiyatta 70 ülkeden 1500'e yakın yarışmacı katılarak 4 gün boyunca farklı kategorilerde kıyasıya rekabet etti. Gerek yurt içinde yaptığı organizasyonlar ve sosyal sorumluluk projeleri, gerekse yurt dışında katıldığı yarışmalar ile Türk gastronomisinin tanıtılmasında pek çok katkısı olan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takımı kazandığı altın madalyalarla olimpiyatın ilgi odağı oldu. Şeker hamuru, isomalt, icing sugar, pirinç hamuru malzemelerinden doku ve model tekniği, fırça ve air brush boyama tekniği ile modelleme, benzetme yöntemlerini kullanarak hayallerini eserlere dönüştürerek sanatı gastronomiye taşıdılar.



Ülkemizi temsilen Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyesi iki Kuşadalı mutfak sanatçısının da içinde bulunduğu TAFED Milli Takımı, Olimpiyata mutfak sanatları kategorisinde katılım sağladı. Milli takımımızın yaptığı çalışmalar Dünya Şefler Birliği (WACS) jürileri tarafından değerlendirilerek 14 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 19 madalyaya layık görüldü.



Olimpiyata Kuşadası'ndan katılan ve aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi olan mili takım direktörü Şef Ozan Güngör ve Kuşadası'nda bulunan Tülay'la Butik Pasta Atölyesi'nin sahibi olan milli takım üyesi Sanatçı Şef Tülay Önbul, eserleriyle altın madalya kazanarak Türkiye ile birlikte Kuşadası'nın da gururu oldular.



Yarışmaları yakından takip eden Stuttgart başkonsolosu Sayın M. Erkan ÖNER, TAFED Milli Takım adına Ozan Güngör, Tülay Önbul ve Mehtap Güngör'ü Türk Başkonsolosluğu konuk evinde misafir ederek tebrik etti. Sayın büyükelçimiz yarışma hakkında yapılan sohbette gastronominin önemini vurgulayarak yapılan eserlerin Türkiye tanıtımına yaptığı katkıyı gastronomi elçiliği olarak özetledi.



Öğr. Gör. Şef Ozan Güngör, basına yaptığı açıklamada; "Ülkemizi temsil etme sorumluluğu ile yarışma döneminde ekip olarak çok disiplinli bir kamp dönemi geçirdik. Özveri, ekip ruhu, inanç ve ülke sevgisi bizlere başarıyı gösteren yol haritası olmuştur. Yarışma sonucunda herkes üzerine düşen sorumluluğun karşılığını madalya alarak vermiştir. Medeniyetin beşiği topraklarımızın Dünya gastronomisine yön verirken bu sürecin paydaşları olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca dünyanın en önemli organizasyonunda benimle birlikte Kuşadası'na altın madalya getiren sevgili Tülay Önbul ile bir Kuşadalı olarak ayrıca gurur duyuyor ve tebrik ediyorum" dedi.



Tebrikleri kabul eden Sanatçı Şef Tülay Önbul; "10 yıl önce başladığım butik pastacılık mesleğimde TAFED milli takımına seçilmiş olmamla birlikte olimpiyatlar için son 1 yıldır tamamen modellemeye yönelerek yoğun bir çalışma dönemi geçirdim, emeklerimin karşılığı olarak ülkeme ve Kuşadamıza altın madalya getirmiş olmamın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Gerek Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner'ün daveti ve övgü dolu sözleri, gerekse Stuttgart'da bana gösterilen yoğun ilgi karşısında çok duygulu anlar yaşamama rağmen Kuşadamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra sorumluluklarımın arttığının bilincinde olarak olimpiyatlarda edindiğim bu tecrübe ile daha büyük projeler ve hedefler için bütün gücümle çalışmaya devam edeceğim. Yıllar önce kızımla ilgilenebilmek için mesleğim olan bilgisayar programcılığı işini bırakarak ev hanımlığı yaptığım bir dönemde kızımın doğum günü için yapmış olduğum pastayla başlayan ve çok zorlu dönemlerden geçerek geldiğim bu noktanın hikayesi ev hanımlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki bir başka misyonum ev hanımlarımıza veya bu işe gönül vermiş hanımlarımıza bilgi ve tecrübelerimi aktararak, onlara mesleki eğitim vermek ve desteklemek olacaktır. Bana bu zorlu yolda her zaman yanımda olan ve desteklerini hiç esirgemeyen Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı sayın Uğur Apak ve başkan yardımcımız Aydın Sürer ve tüm dernek üyelerine, Dürüstlüğü ve güzel kişiliği ile bizlere örnek bir liderlik yapan milli takım direktörümüz sayın Ozan Güngör ve sevgili eşi Mehtap Güngör'e, Kurul üyesi olmaktan gurur duyduğum ve olimpiyatlarda bize destek veren sponsorumuz Kuşadası Ticaret Odası ve Başkan Serdar Akdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Ulusal ve uluslararası platformlarda Kuşadası'nı ve gastronomisini en iyi şekilde temsil eden Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Uğur Apak ve yardımcısı Aydın Sürer ise, "Dernek olarak yöresel gastronomimiz ve Kuşadası tanıtımı için birlikte mücadele verdiğimiz ekip arkadaşlarımız Ozan Güngör ve Tülay Önbul'un Dünya'nın en önemli gastronomi platformlarında biri olan IKA Mutfak Olimpiyatlarında şanlı bayrağımızı dalgalandırarak Kuşadamızı ve derneğimizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdığı için kendilerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu bir inancın zaferidir. Derneğimiz ve bağlı olduğumuz Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) olarak bu güne kadar bir çok platformda göstermiş olduğumuz başarılarımıza bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA