HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız"

- Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, ligde geri kalan maçlarla ilgili umutlu konuşarak, "Taraftarlarımız, camiamızın hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız.

24.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:47

- Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız"

DENİZLİ - Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, ligde geri kalan maçlarla ilgili umutlu konuşarak, "Taraftarlarımız, camiamızın hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ısınma, pas ve kuvvet çalışmaları ile devam etti. Antrenman öncesi kaptan Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçında horozların tek golünü atan Estupinan, Beşiktaş maçında beraberliğin ardından yaşanan olaylar sebebiyle konsantrelerinin bozulduğunu ve ardından gollerin geldiğini belirtti. Çaykur Rizespor maçının önemli olduğunu belirten Estupinan "Bütün maçlar bizim için önemli ama en yakın maçımız Çaykur Rizespor maçı. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü direkt bir rakibimizle oynuyoruz. Tablodaki görüntümüze baktığımızda çok önemli bir maç olduğunu görebiliyoruz, kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm ciddiyetimizle çalışıp gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu arada defansta eksiklerimiz olabilir, her maçta böyle eksiklikler oluyor. Maalesef futbol bu, maça sürekli tam çıkamıyorsunuz. Eksiklerimizin yerine oynayacak futbolcular her zaman hazırdır. Çünkü biz burada yüzde yüzümüzü vererek çalışmaya çalışıyoruz ki maça çıktığımızda da maçta gösterebilelim" şeklinde konuştu.

Mustafa Yumlu: "Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum"

Beşiktaş maçı öncesinde bireysel problemleri maça yansıttığı ve beklenen performansı sergileyemediğini belirten Mustafa Yumlu, üzgün olduğunu ve maç sonrasında moral bozukluğuyla birkaç gün evden dışarıya çıkamadığını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Onları gerçekten hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar"

Ligin devam ettiğini ve Çaykur Rizespor deplasmanından puanlarla dönmek istediklerini belirten kaptan Yumlu, ligde rahat bir konuma gelmek istediklerini söyledi. Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacaklarını belirten Mustafa Yumlu, taraftarlara seslenerek, "Taraftarlarımız, camiamız hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız. Buradan ben onlara sesleniyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar, bize destek olmaya devam etsinler, biz de inşallah sahada gereken cevabı vererek onları mutlu edeceğiz. Kimsenin bundan bir gram şüphesi olmasın. Ben kendi adıma, takımım adına ağabey olarak, kaptan olarak buradan söylüyorum" diye konuştu.

Mustafa Yumlu: 'Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti Spor
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu Spor
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim Spor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak Spor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Alişan Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 23:17:10. #1.15#
title