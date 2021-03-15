Mustafa Er: "Sizinle gurur duyuyorum"
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Mustafa Er: "Sizinle gurur duyuyorum"

15.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:10
Mustafa Er:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, cezası sebebiyle kulübede yer alamadığı Ankaraspor maçı sonrası, sosyal medya hesabından futbolcularının fotoğrafını paylaşarak, "Sizinle gurur duyuyorum" yorumunda bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, cezası sebebiyle kulübede yer alamadığı Ankaraspor maçı sonrası, sosyal medya hesabından futbolcularının fotoğrafını paylaşarak, "Sizinle gurur duyuyorum" yorumunda bulundu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor'un Ankaraspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta cezası sebebiyle kulübede yer almayan yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Er, sosyal medya hesabından futbolcularını kutladı. Akhisaspor'la oynanan maç sonrası PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılan 41 yaşındaki teknik adam, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan izlediği maç sonrası, oyuncularının da galibiyet sevincini paylaştığı karenin altına, "Sizinle gurur duyuyorum" yorumunda bulundu. Mustafa Er'in bu paylaşımı, Bursaspor taraftarınca da beğeni yağmuruna tutuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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