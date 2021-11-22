Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (4) - Haberler
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Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (4)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (4)

ŞÜPHELİ SIFATIYLA SEVK EDİLDİLERMüslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin 'Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla' adliyeye sevk edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA  SEVK EDİLDİLER

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin 'Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla' adliyeye sevk edildiği bildirildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek ifadesinin alınacağını kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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