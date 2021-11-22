Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (4)

ŞÜPHELİ SIFATIYLA SEVK EDİLDİLER

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin 'Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili şüpheli sıfatıyla' adliyeye sevk edildiği bildirildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek ifadesinin alınacağını kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet