Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım
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Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım

21.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:53

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak sahalara dönüş tarihini açıkladı. Muslera ocak ayında sahalara döneceğini müjdelerken, Galatasaray'la henüz sözleşme görüşmesi yapmadığını ancak önceliğinin kulübünde olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu. Muslera, sakatlıktan dönüş tarihi ve sözleşmesiyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Muslera'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Gerçek şu ki çok iyi çalışıyoruz. Ciddi bir sakatlık geçirdim ve iyileşme sürecim biraz uzun sürdü. Bazı noktaları güçlendirme aşamasındayız. Antrenmandan birkaç görüntüyü de sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Tam olarak ne zaman döneceğimi henüz bilmiyorum. Umarım ocak ayında oynamaya başlayabilirim ama kesin bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok uzun bir süre sonra sahaya çıktığınızda dikkatli olmanız gerekir.

"NEREDEYSE HER HAREKETİ YAPABİLİYORUM"

Aslında neredeyse her hareketi yapabiliyorum. Bazı hareketleri yaparken hafif rahatsızlık duysam da oldukça iyi hareket ediyorum. Ama başka sakatlıklara yol açmamak için oldukça dikkatli hareket etmeye özen gösteriyorum.

"BENCE OCAKTA OYNAYACAĞIM"

Bence ocak ayında oynamaya başlayacağım ancak gerçek şu ki size kesin bir tarih veremem. Ocak ayında yüzde yüz hazır olacağım. Mart ayına kadar çok sayıda maç yapacağız. Hocam Celso ile konuşacağız ve Galatasaray için en iyi seçenek neyse onu gerçekleştireceğiz.

"AİLEM BANA YARDIMCI OLDU"

İki ay boyunca Uruguay'daydım. Uzun bir zaman sonra ilk kez bu kadar uzun süre orada bulundum. Uruguay'da olduğum için bambaşka duygular yaşıyordum. Tedavimin Uruguay'da sürmesi iyileşmeme yardımcı oldu. Tüm ailem, ablam, eşim ve çocuklarım işbirliği yaparak bana yardımcı oldular. Çünkü ben oldukça huzursuz bir insanım, sürekli aktif olmam gerekiyor ve onlar da sakin kalmam için bana yardımcı oldular.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Önümüzdeki Dünya Kupası'nda oynamayı çok isterim. Katar Dünya Kupası'nda oynayabilme gerçeği harika olurdu.

"G.SARAY'LA SÖZLEŞMEYİ KONUŞMADIK"

Sözleşmemle ilgili kulüple henüz görüşmedik. Galatasaray'a büyük bir saygım var ve buradaki herkesi tanıyorum. Ben şu anda sahalara geri dönmeye odaklanıyorum. Hiç bu kadar uzun süreli bir sakatlık yaşamamıştım. Dediğim gibi henüz kulüple sözleşmemi konuşmadık ama zamanı geldiğinde önceliğimin Galatasaray'ın olacağına şüphe yok.

"NE BAŞARDIYSAM GALATASARAY'DA BAŞARDIM"

Haziran ayında 35 yaşıma gireceğim. Avrupa'daki birçok takım, genç kalecileri transfer etmek ister ve bu en mantıklı olanıdır. Ben ne başardıysam Galatasaray'da başardım. On yıldır buradayım ve kulüp, genelde yeri doldurulabilecek olan isimleri gönderiyor.

"URUGUAY'A GERİ DÖNEBİLİRİM"

Uruguay'a geri dönebilirim. Her zaman burada emekli olmaktan mutluluk duyacağımı söyledim. Burada kaldığım 2 ay boyunca bana ve aileme büyük saygı gösterdiler. Ancak burada kimsenin yerini almak istemem. Gelişmekte olan genç ve yetenekli bir oyuncunun önünü Muslera'nın kesmesine izin veremem.

Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım
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