Müsiad İsviçre'de Görev Değişimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesinin yeni başkanı Şeref Yıldız oldu.

MÜSİAD'ın İsviçre şubesinin kurulduğu 2014'ten bu yana başkanlığını yürüten Cesur Çıtak, görev süresinin dolması nedeniyle yerini Şeref Yıldız'a bıraktı.

Yıldız, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, İsviçre ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

İlk iş olarak İsviçre'deki resmi kuruluşları, ticaret odaları ve iş adamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğini söyleyen Yıldız, İsviçre'de yaklaşık 130 bin Türk vatandaşının yaşadığını, bu açıdan değerlendirildiğinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar da Çıtak'ın başkanlığını başarıyla yürüttüğünü, yeni başkan Şeref Yıldız'ın bayrağı daha iyi bir noktaya taşıyacağına inandığını ifade etti.

Uyar, Türkiye ve İsviçre arasında eskiye dayanan köklü ilişkilere işaret ederek İsviçre'nin Avrupa'nın kalbi olduğunu ve kurum olarak ikili ilişkilere özel önem verdiklerini kaydetti.