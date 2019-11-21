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MÜSİAD’ın konuğu Rektör Prof. Dr. Kılavuz oldu

MÜSİAD Bursa'nın düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Kısıtlı bir bütçemiz var. Ancak şikayet etmiyoruz.

21.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:51
MÜSİAD’ın konuğu Rektör Prof. Dr. Kılavuz oldu

MÜSİAD 'nın düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan Bursa (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet ; "Kısıtlı bir bütçemiz var. Ancak şikayet etmiyoruz. 2 yıl içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye'nin gurur duyacağı başarılara imza atacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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