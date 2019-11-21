MÜSİAD’ın konuğu Rektör Prof. Dr. Kılavuz oldu

21.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:51

MÜSİAD Bursa'nın düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı'nda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Kısıtlı bir bütçemiz var. Ancak şikayet etmiyoruz. 2 yıl içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye'nin gurur duyacağı başarılara imza atacak" dedi.