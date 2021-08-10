MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.

Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna katılmak için kente gelen Kaan, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'i ziyaret etti.

Daha sonra genel kurulun gerçekleştirildiği salona geçen Kaan, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada panik ve şok dalgası oluşturduğunu, bütün ülkelerin bugün toparlanma sürecine girebilmek için yeni stratejiler uyguladığını söyledi.

Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.

"Bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz"

Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını vurgulayan Kaan, "Bu nedenle bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştürebilen kentlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi. İmalat sanayimiz, özellikle son 2 çeyrekte katma değer şekilde yatırım yaptı. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarında yaklaşık yüzde 2,5'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar. Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan 2 temel etkeni mutlaka en yakın zamanda bertaraf etmemiz lazım. Birincisi, kendi kendine yetmek. Türkiye'de yaklaşık 175 milyar dolar ara malı ithalatı var. İkincisi, parayı bir emtia olarak görmekten vazgeçeceğiz. Şu anda döviz olarak yaklaşık 235 milyar dolar bankada paramız var. Aslında Türkiye'de likidite sorunu yok."

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme sağladığını hatırlatan Kaan, ikinci çeyrekteki büyüme rakamını yüzde 17 beklediklerini sözlerine ekledi.

Mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Genel kurula AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, defterdar Osman Koçaş ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu