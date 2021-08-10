MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.

Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna katılmak için kente gelen Kaan, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'i ziyaret etti.

Daha sonra genel kurulun gerçekleştirildiği salona geçen Kaan, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada panik ve şok dalgası oluşturduğunu, bütün ülkelerin bugün toparlanma sürecine girebilmek için yeni stratejiler uyguladığını söyledi.

Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.

"Bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz"

Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını vurgulayan Kaan, "Bu nedenle bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştürebilen kentlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi. İmalat sanayimiz, özellikle son 2 çeyrekte katma değer şekilde yatırım yaptı. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarında yaklaşık yüzde 2,5'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar. Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan 2 temel etkeni mutlaka en yakın zamanda bertaraf etmemiz lazım. Birincisi, kendi kendine yetmek. Türkiye'de yaklaşık 175 milyar dolar ara malı ithalatı var. İkincisi, parayı bir emtia olarak görmekten vazgeçeceğiz. Şu anda döviz olarak yaklaşık 235 milyar dolar bankada paramız var. Aslında Türkiye'de likidite sorunu yok."

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme sağladığını hatırlatan Kaan, ikinci çeyrekteki büyüme rakamını yüzde 17 beklediklerini sözlerine ekledi.

Mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Genel kurula AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, defterdar Osman Koçaş ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama
TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama
Karabük'te 6 yıl önce 60 milyon TL'ye yapılan öğrenci yurdu, yarı fiyatına satılacak
Karabük'te 6 yıl önce 60 milyon TL'ye yapılan öğrenci yurdu, yarı fiyatına satılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Karabük Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:50:18. #1.16#

title