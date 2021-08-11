MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Çorum şubesinin 4. olağan genel kuruluna katıldı Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülkelerin bir yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini gidermek için çaba sarf ettiğini belirterek "Şunu açıkça görüyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülkelerin bir yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini gidermek için çaba sarf ettiğini belirterek "Şunu açıkça görüyoruz. Bu hastalığın (Kovid-19) etkileri bitse dahi dünya artık yeni bir iktisadi düzenin, yeni kurallar uygulamanın eşiğinde. Bizler artık gelişimin ve büyümenin yeni modellerini, yani yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini de takip etmek durumundayız. İnşallah daha iyilerini de bizler yapmak durumundayız." dedi.

Kaan, MÜSİAD Çorum Şubesi'nin 4'üncü olağan genel kuruluna katılmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

Ardından kentteki bir otelde düzenlenen genel kurula katılan Kaan, burada yaptığı konuşmada Kovid-19 salgınının bütün ülkeleri ekonomik, sosyal ve toplumsal anlamda olumsuz etkilediğini vurguladı.

Salgınla birlikte dünyada yeni bir iktisadi düzen kurulduğunu belirten Kaan, "Şunu açıkça görüyoruz. Bu hastalığın (Kovid-19) etkileri bitse dahi dünya artık yeni bir iktisadi düzenin, yeni kurallar uygulamanın eşiğinde. Bizler artık gelişimin ve büyümenin yeni modellerini, yani yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini de takip etmek durumundayız. İnşallah daha iyilerini de bizler yapmak durumundayız. Bunun için özellikle yatırımların doğru şekilde çekilmesinin, doğru yerlere aktarılmasını, yatırımcılara ulaşarak yönlendirmelerini sağlamak gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin de salgından etkilendiğine dikkati çeken Kaan, "Türkiye, salgınla gelen sarsıntının ilk şokunun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi. Bunu kapasite kullanım oranlarına yansımasından, işsizlik rakamlarından görüyoruz. Yaklaşık yüzde 2,5 artışı olduğunu görüyorsunuz. 700 bine yakın ek istihdamın 300 bininin sanayi sektörü, 160 binin tarım sektörü, 130 bininin hizmet sektöründe ve 8 bininde inşaat sektörünün katkısını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatan Kaan, "Bunu biz pandemiden çıkış olarak görüyoruz. İkinci çeyrekte yaklaşık yüzde 15'in üstünde büyüme bekliyoruz. Geçen senenin baz etkisiyle birlikte yüzde 17'ler gibi. Fakat bunun sürdürülebilir olması için yatırım, üretim ve ticaretin senkronizasyonu konusunda üretimi temel alan bir iktisadi politikayı da zihnimizde oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaan, Türkiye ekonomisinin daha da gelişmesi için ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi ve Türk parası ile başka ülkelerin paralarını satın almaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim iki konuda çalışmamız gerekiyor. Birincisi, kendi kendine yetebilmek. Yani ithal edilen 175 milyar dolarlık ara malı var. Bunun mümkün olduğunca yerli üretim kısmında bizlerin bir araya gelerek, çoklu ortaklıklarla bunların üretimini Türkiye'de yapmamız lazım. Bununla birlikte parayı bir emtia aracı olarak görmekten vazgeçmemiz lazım. Bugün bir kağıt paramız var fakat halkımız, iş dünyamız, bu kağıt parayla bir başka ülkenin kağıt parasını satın alıyor. Bundan vazgeçmemiz lazım. Özellikle elde tutulan dövizi, altını, faizli veya katılım paylarındaki paralarını değerlendirebilecekleri yeni ve güvenilir yatırım olanakları sağlamamız lazım. Projeleri menkulleştirilecek girişim sermayeli fonlar kurmak ve bu fonlar üzerinden ortaklık kültürünü pekiştirerek Türkiye'yi ve Türkiye'de üretimi teşvik etmek bizim mutlaka üzerinde ilgilenmemiz gereken ana unsurlardır."

Kaan, kısa süre sonra MÜSİAD genel başkanlığı görevini devredeceğini belirterek, görev süresince sahanın ve iş dünyasının nabzını tutan bir başkan olmaya gayret ettiğini sözlerine ekledi.

Genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan