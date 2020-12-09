Musa Soykarcı'dan Başakşehir'e destek açıklaması
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Musa Soykarcı'dan Başakşehir'e destek açıklaması

09.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:23
Musa Soykarcı'dan Başakşehir'e destek açıklaması

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklama ile ırkçılığa tepki gösterirken, Başakşehir'e destek verdi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı, yaptığı açıklama ile ırkçılığa tepki gösterirken, Başakşehir'e destek verdi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maç, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle ertelenmişti Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Musa Soykarcı, ırkçı söylem nedeniyle UEFA tarafından müsabakanın ertelenmesi kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Irkçılık insanlık suçudur! Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Söylemleri başka, eylemleri başka makyajları akan bu makyavelist zihniyeti iyi biliriz. Bu konuda tavrımız nettir. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır. Dik duruş gösteren temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız. Ayrıca Medipol Başakşehir'e haklı davasında destek veren PSG takımı futbolcularına, bu onurlu ve insani davranışlarından ötürü saygı duyuyor teşekkür ediyorum. Birbirimizi sevmemiz için birbirimize benzememiz gerekmez. Ne güzel söylemiş Rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V);" Beyazın siyah olana, siyahın beyaz olana hiçbir üstünlüğü yoktur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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